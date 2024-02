1&1 Aktie News: 1&1 am Montagnachmittag fester

1&1 im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von 1&1. Das Papier von 1&1 legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 18,44 EUR.

Die Aktie notierte um 15:42 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 18,44 EUR zu. Die 1&1-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 18,60 EUR. Bei 18,34 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 14.975 1&1-Aktien.

Bei 19,78 EUR erreichte der Titel am 24.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die 1&1-Aktie derzeit noch 7,27 Prozent Luft nach oben. Bei 9,39 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die 1&1-Aktie mit einem Verlust von 49,08 Prozent wieder erreichen.

Für 1&1-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,050 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 24,10 EUR für die 1&1-Aktie aus.

Am 10.11.2023 legte 1&1 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,55 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 1&1 in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.038,70 EUR im Vergleich zu 976,10 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte 1&1 am 21.03.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von 1&1 rechnen Experten am 27.03.2025.

In der 1&1-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,81 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

