1&1 Aktie News: 1&1 tendiert am Montagvormittag auf rotem Terrain

Kurs der 1&1

Die Aktie von 1&1 gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von 1&1 gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 18,12 EUR abwärts.

Um 09:03 Uhr rutschte die 1&1-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 18,12 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die 1&1-Aktie bisher bei 18,12 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 18,34 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.151 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 24.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,78 EUR an. 9,16 Prozent Plus fehlen der 1&1-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.07.2023 Kursverluste bis auf 9,39 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 92,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für 1&1-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,050 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,050 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 24,10 EUR aus.

Am 10.11.2023 lud 1&1 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,55 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 1.038,70 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 976,10 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 21.03.2024 terminiert. Am 27.03.2025 wird 1&1 schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,81 EUR je Aktie belaufen.

