1&1 Aktie News: 1&1 tendiert am Mittag nordwärts

Die Aktie von 1&1 gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das 1&1-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 16,36 EUR.

Die 1&1-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:42 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 16,36 EUR. Die 1&1-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 16,38 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 16,16 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 6.156 1&1-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.01.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der 1&1-Aktie. Bei 9,39 EUR fiel das Papier am 11.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 74,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten 1&1-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,050 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,050 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 21,03 EUR je 1&1-Aktie aus.

1&1 veröffentlichte am 10.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,40 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat 1&1 im vergangenen Quartal 1.038,70 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte 1&1 1.013,40 EUR umsetzen können.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je 1&1-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,84 EUR fest.

