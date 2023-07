1&1 Aktie News: 1&1 zündet am Mittwochnachmittag Kursrakete

1&1 im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von 1&1. Zuletzt ging es für das 1&1-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 5,9 Prozent auf 10,18 EUR.

Das Papier von 1&1 legte um 15:37 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 5,9 Prozent auf 10,18 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die 1&1-Aktie bei 10,24 EUR. Bei 10,14 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 117.540 1&1-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.07.2022 bei 18,13 EUR. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 43,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 9,39 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 16,86 EUR.

Am 30.03.2023 hat 1&1 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,40 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 1&1 0,58 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 1.013,40 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 975,90 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte 1&1 Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 14.08.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 1&1 einen Gewinn von 1,87 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

