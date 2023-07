1&1 Aktie News: 1&1 präsentiert sich am Mittwochvormittag stärker

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von 1&1. Zuletzt konnte die Aktie von 1&1 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,3 Prozent auf 10,02 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von 1&1 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,3 Prozent auf 10,02 EUR. In der Spitze legte die 1&1-Aktie bis auf 10,14 EUR zu. Bei 10,14 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten 1&1-Aktien beläuft sich auf 13.717 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (18,13 EUR) erklomm das Papier am 16.07.2022. 80,94 Prozent Plus fehlen der 1&1-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,39 EUR ab. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 6,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der 1&1-Aktie wird bei 16,86 EUR angegeben.

Am 30.03.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,40 EUR gegenüber 0,58 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.013,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 975,90 EUR in den Büchern gestanden.

Die 1&1-Bilanz für Q2 2023 wird am 03.08.2023 erwartet. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 14.08.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 1&1 einen Gewinn von 1,87 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

1&1-Aktie im Plus: 5G-Vorgaben der Bundesnetzagentur sollen durch 1&1 erfüllt werden

1&1- und Vodafone-Aktien mit unterschiedlichen Vorzeichen: Bundeskartellamt geht möglicher Behinderung von 1&1 durch Vantage Towers nach

Mai 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur 1&1-Aktie