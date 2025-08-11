1&1 Aktie News: 1&1 wird am Dienstagmittag ausgebremst

Kursentwicklung

Die Aktie von 1&1 gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der 1&1-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 18,46 EUR.

Um 11:43 Uhr ging es für die 1&1-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 18,46 EUR. Die 1&1-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 18,46 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 18,46 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.418 1&1-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.06.2025 bei 19,14 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,68 Prozent hinzugewinnen. Am 15.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 11,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 66,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,050 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 20,25 EUR für die 1&1-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 1&1 am 07.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,37 Prozent auf 987,92 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 991,54 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 11.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je 1&1-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,966 EUR fest.

