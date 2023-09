1&1 Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von 1&1

1&1 im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 14,38 EUR abwärts.

Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:35 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 14,38 EUR. Das bisherige Tagestief markierte 1&1-Aktie bei 14,36 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 14,36 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 8.026 1&1-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 16,39 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.09.2022). Mit einem Zuwachs von mindestens 13,98 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 9,39 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 34,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 18,96 EUR an.

1&1 ließ sich am 30.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 1&1 im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,82 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.013,40 EUR. Im Vorjahresviertel waren 976,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte 1&1 am 10.11.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 12.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 1&1 einen Gewinn von 1,85 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

