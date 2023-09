1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag nahezu unverändert

Kurs der 1&1

Die Aktie von 1&1 hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im XETRA-Handel kam die 1&1-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 14,40 EUR.

Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 14,40 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die 1&1-Aktie bisher bei 14,44 EUR. In der Spitze fiel die 1&1-Aktie bis auf 14,36 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 14,36 EUR. Der Tagesumsatz der 1&1-Aktie belief sich zuletzt auf 1.029 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.09.2022 bei 16,39 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,82 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,39 EUR. Dieser Wert wurde am 10.07.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,96 EUR.

Am 30.03.2023 legte 1&1 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,40 EUR gegenüber 0,55 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 1.013,40 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 976,10 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 10.11.2023 erwartet. 1&1 dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass 1&1 im Jahr 2023 1,85 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

