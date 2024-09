1&1 Aktie News: 1&1 zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich

Aktienentwicklung

Die Aktie von 1&1 zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von 1&1 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 13,78 EUR.

Die 1&1-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 13,78 EUR. Zwischenzeitlich stieg die 1&1-Aktie sogar auf 13,78 EUR. Bei 13,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 230 1&1-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.01.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,54 Prozent hinzugewinnen. Bei 11,98 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 1&1-Aktie derzeit noch 13,06 Prozent Luft nach unten.

Für 1&1-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,050 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 21,04 EUR je 1&1-Aktie an.

1&1 veröffentlichte am 08.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,30 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 1&1 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,49 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 991,54 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 972,06 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die 1&1-Bilanz für Q3 2024 wird am 12.11.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von 1&1 rechnen Experten am 18.11.2025.

In der 1&1-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,71 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

