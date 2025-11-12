1&1 Aktie News: 1&1 schiebt sich am Mittwochmittag vor
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von 1&1. Das Papier von 1&1 legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,3 Prozent auf 22,05 EUR.
Um 11:44 Uhr ging es für das 1&1-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,3 Prozent auf 22,05 EUR. Kurzfristig markierte die 1&1-Aktie bei 22,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 11.465 1&1-Aktien den Besitzer.
Am 21.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 22,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.01.2025 (11,10 EUR). Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 49,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
1&1-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,050 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 21,19 EUR an.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte 1&1 am 07.08.2025 vor. Das EPS lag bei 0,15 EUR. Im letzten Jahr hatte 1&1 einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 991,54 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 987,92 Mio. EUR.
Die 1&1-Bilanz für Q4 2025 wird am 26.03.2026 erwartet. 1&1 dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,843 EUR je 1&1-Aktie.
Analysen zu 1&1 AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:11
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.2025
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|22.09.2025
|1&1 Halten
|DZ BANK
|01.09.2025
|1&1 Buy
|UBS AG
|15.08.2025
|1&1 Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|1&1 Halten
|DZ BANK
|15.08.2025
|1&1 Halten
|DZ BANK
|30.06.2025
|1&1 Hold
|Warburg Research
|02.06.2025
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|20.05.2025
|1&1 Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.11.2025
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|28.04.2025
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|26.03.2025
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|14.02.2025
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|23.01.2025
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
