1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag gefragt

Die Aktie von 1&1 zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die 1&1-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.
Im XETRA-Handel gewannen die 1&1-Papiere um 09:01 Uhr 0,5 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die 1&1-Aktie bei 21,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 21,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten 1&1-Aktien beläuft sich auf 50 Stück.
Am 21.10.2025 markierte das Papier bei 22,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie. Am 15.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,10 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,25 Prozent.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,050 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 21,19 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte 1&1 am 07.08.2025 vor. 1&1 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,30 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 987,92 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 991,54 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Am 26.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von 1&1 rechnen Experten am 17.11.2026.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,843 EUR je Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.11.2025
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|22.09.2025
|1&1 Halten
|DZ BANK
|01.09.2025
|1&1 Buy
|UBS AG
|15.08.2025
|1&1 Halten
|DZ BANK
|08.08.2025
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.2025
|1&1 Halten
|DZ BANK
|15.08.2025
|1&1 Halten
|DZ BANK
|30.06.2025
|1&1 Hold
|Warburg Research
|02.06.2025
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|20.05.2025
|1&1 Hold
|Warburg Research
|11.11.2025
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|28.04.2025
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|26.03.2025
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|14.02.2025
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|23.01.2025
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
