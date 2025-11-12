DAX24.344 +1,1%Est505.776 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,17 +4,0%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.371 +1,7%Euro1,1572 -0,1%Öl64,73 -0,7%Gold4.126 ±-0,0%
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 RENK RENK73 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Amazon 906866
Heute im Fokus
Kurs der 1&1

1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag gefragt

12.11.25 09:22 Uhr
1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag gefragt

Die Aktie von 1&1 zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die 1&1-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
21,50 EUR 0,65 EUR 3,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die 1&1-Papiere um 09:01 Uhr 0,5 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die 1&1-Aktie bei 21,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 21,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten 1&1-Aktien beläuft sich auf 50 Stück.

Am 21.10.2025 markierte das Papier bei 22,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie. Am 15.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,10 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,25 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,050 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 21,19 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte 1&1 am 07.08.2025 vor. 1&1 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,30 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 987,92 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 991,54 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 26.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von 1&1 rechnen Experten am 17.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,843 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu 1&1 AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu 1&1 AG

DatumRatingAnalyst
11.11.20251&1 UnderperformBernstein Research
22.09.20251&1 HaltenDZ BANK
01.09.20251&1 BuyUBS AG
15.08.20251&1 HaltenDZ BANK
08.08.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.09.20251&1 BuyUBS AG
08.08.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
19.05.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
14.05.20251&1 BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
22.09.20251&1 HaltenDZ BANK
15.08.20251&1 HaltenDZ BANK
30.06.20251&1 HoldWarburg Research
02.06.20251&1 Equal WeightBarclays Capital
20.05.20251&1 HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
11.11.20251&1 UnderperformBernstein Research
28.04.20251&1 UnderperformBernstein Research
26.03.20251&1 UnderperformBernstein Research
14.02.20251&1 UnderperformBernstein Research
23.01.20251&1 UnderperformBernstein Research

