1&1 Aktie News: Anleger schicken 1&1 am Dienstagnachmittag ins Minus

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von 1&1. Der 1&1-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 16,28 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die 1&1-Aktie notierte um 15:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 16,28 EUR. Die 1&1-Aktie sank bis auf 16,08 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,08 EUR. Von der 1&1-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18.552 Stück gehandelt.

Am 07.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,72 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die 1&1-Aktie mit einem Kursplus von 8,85 Prozent wieder erreichen. Am 10.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,39 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die 1&1-Aktie mit einem Verlust von 42,32 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 20,58 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte 1&1 am 10.11.2023 vor. Das EPS belief sich auf 0,47 EUR gegenüber 0,55 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. 1&1 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.038,70 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 976,10 EUR erwirtschaftet worden waren.

1&1 wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass 1&1 im Jahr 2023 1,82 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

O2-Aktie stabil: O2-Chef fordert mehr Frequenzen für besseres Handynetz

1&1-Aktie verliert: United-Internet-Tochter 1&1 gibt ihr Handynetz frei: Start im Mini-Format

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX zum Start schwächer