1&1 Aktie News: 1&1 am Dienstagvormittag kaum verändert

Notierung im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von 1&1. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der 1&1-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 16,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr bei 16,40 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die 1&1-Aktie bis auf 16,40 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die 1&1-Aktie bisher bei 16,08 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,08 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.149 1&1-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.11.2023 bei 17,72 EUR. Mit einem Zuwachs von 8,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,39 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die 1&1-Aktie mit einem Verlust von 42,74 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 20,58 EUR.

Am 10.11.2023 legte 1&1 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 1&1 in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.038,70 EUR im Vergleich zu 976,10 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte 1&1 am 21.03.2024 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 1,80 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

O2-Aktie stabil: O2-Chef fordert mehr Frequenzen für besseres Handynetz

1&1-Aktie verliert: United-Internet-Tochter 1&1 gibt ihr Handynetz frei: Start im Mini-Format

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX zum Start schwächer