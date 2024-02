1&1 Aktie News: 1&1 tendiert am Mittag südwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von 1&1 gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die 1&1-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 18,36 EUR abwärts.

Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:41 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 18,36 EUR. In der Spitze fiel die 1&1-Aktie bis auf 18,06 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,14 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 8.375 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 24.01.2024 markierte das Papier bei 19,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die 1&1-Aktie mit einem Kursplus von 7,73 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.07.2023 Kursverluste bis auf 9,39 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 95,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2022 erhielten 1&1-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,050 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,050 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 24,10 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 1&1 am 10.11.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte 1&1 ein EPS von 0,55 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 1.038,70 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 976,10 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.03.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 27.03.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 1&1 einen Gewinn von 1,81 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

