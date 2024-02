1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag mit Einbußen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,9 Prozent auf 18,14 EUR ab.

Die 1&1-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:02 Uhr um 1,9 Prozent auf 18,14 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der 1&1-Aktie ging bis auf 18,14 EUR. Bei 18,14 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 128 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 24.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,78 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,04 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.07.2023 Kursverluste bis auf 9,39 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 93,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,050 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2022. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,10 EUR je 1&1-Aktie an.

1&1 ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 1.038,70 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 976,10 EUR umgesetzt worden waren.

Am 21.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 27.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,81 EUR je Aktie in den 1&1-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

SDAX aktuell: SDAX fällt letztendlich

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Nachmittag leichter

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX präsentiert sich mittags leichter