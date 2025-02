1&1 Aktie News: 1&1 am Donnerstagnachmittag im Minus

So bewegt sich 1&1

Die Aktie von 1&1 gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der 1&1-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 12,38 EUR.

Die 1&1-Aktie wies um 15:45 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 12,38 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die 1&1-Aktie bei 12,30 EUR. Bei 12,56 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 17.120 1&1-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 18,06 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die 1&1-Aktie somit 31,45 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,10 EUR. Dieser Wert wurde am 15.01.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,34 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,050 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel der 1&1-Aktie wird bei 19,17 EUR angegeben.

Am 12.11.2024 äußerte sich 1&1 zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,34 EUR gegenüber 0,41 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 1&1 in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,60 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,00 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,04 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

1&1 dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 27.03.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 1,62 EUR im Jahr 2024 aus.

