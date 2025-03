1&1 Aktie News: 1&1 schiebt sich am Donnerstagvormittag vor

So bewegt sich 1&1

Die Aktie von 1&1 gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die 1&1-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 14,10 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:02 Uhr sprang die 1&1-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 14,10 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die 1&1-Aktie bei 14,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 14,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 721 1&1-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 17,94 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 21,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,10 EUR am 15.01.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 1&1-Aktie derzeit noch 21,28 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,050 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die 1&1-Aktie bei 19,17 EUR.

Am 12.11.2024 legte 1&1 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte 1&1 ein EPS von 0,41 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 1&1 in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,60 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,00 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,04 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

1&1 dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 27.03.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der 1&1-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 26.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass 1&1 im Jahr 2024 1,63 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX schlussendlich mit Gewinnen

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX-Anleger greifen nachmittags zu

TecDAX-Handel aktuell: mittags Gewinne im TecDAX