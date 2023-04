1&1 Aktie News: 1&1 am Donnerstagmittag mit grünen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel 1&1 10,10 EUR

-0,20% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:41 Uhr 0,6 Prozent auf 10,06 EUR. Bei 10,14 EUR erreichte die 1&1-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,02 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.455 1&1-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 21,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 53,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der 1&1-Aktie. Am 06.04.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 1&1-Aktie 3,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 21,52 EUR für die 1&1-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 1&1 am 04.08.2022. In Sachen EPS wurden 0,55 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 1&1 0,63 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 1&1 in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 976,10 EUR im Vergleich zu 971,30 EUR im Vorjahresquartal.

Am 10.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 08.05.2024 dürfte 1&1 die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 2,07 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

1&1-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

United Internet-Aktie schwächelt: United Internet will wieder mehr investieren und umsetzen

Deutsche Telekom-Aktie leichter: Telekom scheitert im Rechtsstreit um 5G-Produkt von 1&1

Ausgewählte Hebelprodukte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch)

Bildquellen: 1&1 AG