1&1 Aktie News: 1&1 am Mittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 16,66 EUR.

Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:40 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 16,66 EUR. Die 1&1-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 16,46 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 16,46 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7.888 1&1-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.01.2024 bei 19,78 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die 1&1-Aktie mit einem Kursplus von 18,73 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 9,39 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.07.2023). Abschläge von 43,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im Vorjahr hatte 1&1 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 21,57 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 1&1 am 08.05.2024. In Sachen EPS wurden 0,47 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 1&1 0,53 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,02 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,02 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 08.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 1,82 EUR im Jahr 2024 aus.

