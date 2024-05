1&1 Aktie News: Anleger greifen bei 1&1 am Montagnachmittag zu

1&1 im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von 1&1. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 4,3 Prozent auf 17,54 EUR zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von 1&1 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,3 Prozent auf 17,54 EUR. Die 1&1-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 17,78 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,46 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 150.742 1&1-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.01.2024 bei 19,78 EUR. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 11,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.07.2023 bei 9,39 EUR. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 86,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem 1&1 seine Aktionäre 2023 mit 0,050 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 21,57 EUR für die 1&1-Aktie.

1&1 ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,47 EUR. Im letzten Jahr hatte 1&1 einen Gewinn von 0,53 EUR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,33 Prozent auf 1,02 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,02 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die 1&1-Bilanz für Q2 2024 wird am 08.08.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass 1&1 im Jahr 2024 1,82 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Freundlicher Handel: TecDAX zum Ende des Freitagshandels im Plus

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX legt nachmittags zu

TecDAX aktuell: So steht der TecDAX aktuell