1&1 Aktie News: 1&1 am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel 1&1 10,28 EUR

-0,19% Charts

News

Analysen

Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 10,34 EUR. In der Spitze legte die 1&1-Aktie bis auf 10,36 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,24 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 63.310 1&1-Aktien.

Am 22.06.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,00 EUR. Gewinne von 83,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.04.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,70 EUR. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 6,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 20,88 EUR.

Am 30.03.2023 lud 1&1 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Das EPS wurde auf 0,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.013,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 975,90 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 03.08.2023 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von 1&1 rechnen Experten am 14.08.2024.

In der 1&1-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,85 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

1&1-Aktie im Plus: 5G-Vorgaben der Bundesnetzagentur sollen durch 1&1 erfüllt werden

1&1- und Vodafone-Aktien mit unterschiedlichen Vorzeichen: Bundeskartellamt geht möglicher Behinderung von 1&1 durch Vantage Towers nach

Mai 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur 1&1-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch)

Bildquellen: 1&1 AG