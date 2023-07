1&1 Aktie News: 1&1 tendiert am Donnerstagmittag nordwärts

So entwickelt sich 1&1

Die Aktie von 1&1 gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von 1&1 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 10,24 EUR.

Um 11:30 Uhr sprang die 1&1-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 10,24 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die 1&1-Aktie bei 10,32 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,02 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 29.157 1&1-Aktien.

Bei 18,13 EUR erreichte der Titel am 16.07.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 43,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,39 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 1&1-Aktie derzeit noch 8,30 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 16,35 EUR aus.

Am 30.03.2023 lud 1&1 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,40 EUR gegenüber 0,58 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.013,40 EUR – ein Plus von 3,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1&1 975,90 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte 1&1 Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Am 14.08.2024 wird 1&1 schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,86 EUR je 1&1-Aktie.

