1&1 Aktie News: 1&1 schiebt sich am Vormittag vor

Die Aktie von 1&1 gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die 1&1-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 10,14 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die 1&1-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 10,14 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die 1&1-Aktie bei 10,14 EUR. Bei 10,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.059 1&1-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.07.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 18,13 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 78,80 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.07.2023 bei 9,39 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die 1&1-Aktie mit einem Verlust von 7,40 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 16,86 EUR.

Am 30.03.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,40 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,58 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.013,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 975,90 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.08.2023 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 14.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,86 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

