1&1 Aktie News: 1&1 verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von 1&1. Zuletzt fiel die 1&1-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 16,32 EUR ab.

Die 1&1-Aktie musste um 15:41 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 16,32 EUR. Die 1&1-Aktie sank bis auf 16,26 EUR. Bei 16,42 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 12.851 1&1-Aktien gehandelt.

Am 11.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,44 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie. Bei 9,39 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 73,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die 1&1-Aktie im Durchschnitt mit 19,61 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 1&1 am 30.03.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,55 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 976,10 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.013,40 EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der 1&1-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 12.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,83 EUR je Aktie in den 1&1-Büchern.

