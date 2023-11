1&1 Aktie News: 1&1 am Mittag mit Kurseinbußen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von 1&1. Das Papier von 1&1 befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 16,12 EUR ab.

Der 1&1-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:46 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 16,12 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die 1&1-Aktie bis auf 15,66 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 16,20 EUR. Von der 1&1-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 20.953 Stück gehandelt.

Am 07.11.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die 1&1-Aktie mit einem Kursplus von 9,93 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,39 EUR. Dieser Wert wurde am 10.07.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 19,73 EUR an.

Am 30.03.2023 lud 1&1 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. 1&1 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,55 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.013,40 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte 1&1 einen Umsatz von 976,10 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 21.03.2024 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 1&1 einen Gewinn von 1,80 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

