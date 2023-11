1&1 Aktie News: 1&1 zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von 1&1 zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die 1&1-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 16,28 EUR.

Die 1&1-Aktie konnte um 15:38 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 16,28 EUR. Die 1&1-Aktie zog in der Spitze bis auf 16,30 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,20 EUR. Der Tagesumsatz der 1&1-Aktie belief sich zuletzt auf 32.796 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,72 EUR erreichte der Titel am 07.11.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 8,85 Prozent Plus fehlen der 1&1-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.07.2023 Kursverluste bis auf 9,39 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 19,73 EUR je 1&1-Aktie aus.

Am 30.03.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,40 EUR. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,55 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 1&1 in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.013,40 EUR im Vergleich zu 976,10 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte 1&1 am 21.03.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je 1&1-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,80 EUR fest.

