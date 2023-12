1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag mit KursVerlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von 1&1 gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 15,90 EUR.

Die 1&1-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:43 Uhr um 1,9 Prozent auf 15,90 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die 1&1-Aktie bisher bei 15,72 EUR. Bei 16,38 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der 1&1-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 41.374 Stück gehandelt.

Am 07.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,72 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,45 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.07.2023 bei 9,39 EUR. Mit einem Kursverlust von 40,94 Prozent würde die 1&1-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 20,58 EUR für die 1&1-Aktie aus.

1&1 ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,55 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 976,10 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.038,70 EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte 1&1 am 21.03.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,82 EUR je Aktie belaufen.

