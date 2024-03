1&1 Aktie News: 1&1 am Mittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von 1&1. Das Papier von 1&1 legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 16,84 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von 1&1 legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 16,84 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die 1&1-Aktie bei 16,84 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,64 EUR. Von der 1&1-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.867 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (19,78 EUR) erklomm das Papier am 24.01.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,46 Prozent. Am 11.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,39 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,050 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 22,77 EUR je 1&1-Aktie an.

1&1 veröffentlichte am 10.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,47 EUR, nach 0,55 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 1&1 in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.038,70 EUR im Vergleich zu 976,10 EUR im Vorjahresquartal.

1&1 dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 27.03.2025 dürfte 1&1 die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 1&1 einen Gewinn von 1,81 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Erste Schätzungen: 1&1 verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone

O2-Aktie im Plus: Telefonica Deutschland-Chef optimistisch - trotz Verlust von 1&1