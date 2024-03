1&1 Aktie News: 1&1 gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Blick auf 1&1-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von 1&1. Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 16,82 EUR.

Das Papier von 1&1 konnte um 15:50 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 16,82 EUR. In der Spitze gewann die 1&1-Aktie bis auf 16,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,64 EUR. Bisher wurden heute 23.189 1&1-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.01.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die 1&1-Aktie mit einem Kursplus von 17,60 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.07.2023 Kursverluste bis auf 9,39 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,17 Prozent.

Für 1&1-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,050 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 22,77 EUR.

1&1 ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.038,70 EUR umgesetzt, gegenüber 976,10 EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 21.03.2024 dürfte 1&1 Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 27.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,81 EUR je 1&1-Aktie.

Redaktion finanzen.net

