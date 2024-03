1&1 Aktie News: 1&1 am Donnerstagvormittag gefragt

Aktienentwicklung

Die Aktie von 1&1 zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von 1&1 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 16,64 EUR.

Um 09:00 Uhr konnte die Aktie von 1&1 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 16,64 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die 1&1-Aktie bisher bei 16,64 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 16,64 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 450 1&1-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.01.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 9,39 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.07.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im Vorjahr hatte 1&1 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 22,77 EUR.

1&1 veröffentlichte am 10.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,47 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,55 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.038,70 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 976,10 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von 1&1 wird am 21.03.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 27.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von 1&1.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,81 EUR je 1&1-Aktie.

Redaktion finanzen.net

