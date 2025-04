1&1 Aktie News: 1&1 am Montagnachmittag im Plus

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von 1&1. Das Papier von 1&1 legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 15,02 EUR.

Das Papier von 1&1 legte um 15:50 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 15,02 EUR. Zwischenzeitlich stieg die 1&1-Aktie sogar auf 15,08 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,96 EUR. Von der 1&1-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 30.618 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.06.2024 auf bis zu 17,94 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,44 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,10 EUR am 15.01.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,10 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,050 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,058 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 18,79 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 1&1 am 27.03.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,05 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 1,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 12.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von 1&1 rechnen Experten am 13.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,30 EUR je Aktie belaufen.

