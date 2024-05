1&1 Aktie News: 1&1 am Dienstagmittag fester

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 17,70 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 17,70 EUR zu. Die 1&1-Aktie zog in der Spitze bis auf 17,76 EUR an. Bei 17,62 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 12.434 1&1-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.01.2024 bei 19,78 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der 1&1-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.07.2023 bei 9,39 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 1&1-Aktie 88,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,050 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 21,57 EUR je 1&1-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte 1&1 am 08.05.2024. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,53 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 1&1 im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,02 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,02 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die 1&1-Bilanz für Q2 2024 wird am 08.08.2024 erwartet. Am 31.07.2025 wird 1&1 schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Experten taxieren den 1&1-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,82 EUR je Aktie.

