1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von 1&1. Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 17,56 EUR.

Die 1&1-Aktie wies um 15:42 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 17,56 EUR abwärts. Bei 17,54 EUR markierte die 1&1-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 17,62 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 27.762 1&1-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 19,78 EUR erreichte der Titel am 24.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 11,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.07.2023 bei 9,39 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,050 EUR. Analysten bewerten die 1&1-Aktie im Durchschnitt mit 21,57 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 1&1 am 08.05.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,53 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,33 Prozent auf 1,02 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,02 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die 1&1-Bilanz für Q2 2024 wird am 08.08.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,82 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

