1&1 Aktie News: 1&1 am Dienstagvormittag auf grünem Terrain

Die Aktie von 1&1 gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 17,74 EUR zu.

Die 1&1-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 17,74 EUR. Die 1&1-Aktie legte bis auf 17,76 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 17,62 EUR. Von der 1&1-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.572 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.01.2024 bei 19,78 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,50 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,39 EUR. Mit Abgaben von 47,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten 1&1-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 21,57 EUR.

Am 08.05.2024 äußerte sich 1&1 zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,47 EUR. Im letzten Jahr hatte 1&1 einen Gewinn von 0,53 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,02 Mrd. EUR – ein Plus von 0,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1&1 1,02 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.08.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 1,82 EUR im Jahr 2024 aus.

