1&1 Aktie News: 1&1 am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

Im XETRA-Handel gewannen die 1&1-Papiere um 15:43 Uhr 1,0 Prozent. Kurzfristig markierte die 1&1-Aktie bei 10,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,42 EUR. Von der 1&1-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 26.250 Stück gehandelt.

Am 22.06.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,00 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die 1&1-Aktie derzeit noch 80,95 Prozent Luft nach oben. Am 06.04.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 8,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die 1&1-Aktie im Durchschnitt mit 20,88 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte 1&1 am 30.03.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,40 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,58 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.013,40 EUR – ein Plus von 3,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1&1 975,90 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte 1&1 am 03.08.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 14.08.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,85 EUR je 1&1-Aktie.

