1&1 Aktie News: 1&1 am Freitagvormittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von 1&1. Zuletzt stieg die 1&1-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 10,24 EUR.

Die 1&1-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 10,24 EUR. In der Spitze legte die 1&1-Aktie bis auf 10,24 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,18 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 567 1&1-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.07.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 18,13 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 77,05 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.07.2023 (9,39 EUR). Abschläge von 8,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 16,35 EUR.

Am 30.03.2023 legte 1&1 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,40 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,58 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1.013,40 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 975,90 EUR umgesetzt.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von 1&1 wird am 03.08.2023 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 14.08.2024 erwartet.

Experten taxieren den 1&1-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,86 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

