1&1 Aktie News: 1&1 am Donnerstagmittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 18,58 EUR.

Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:41 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 18,58 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die 1&1-Aktie bis auf 18,58 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,80 EUR. Der Tagesumsatz der 1&1-Aktie belief sich zuletzt auf 21.842 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (19,14 EUR) erklomm das Papier am 26.06.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie. Am 15.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,10 EUR ab. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 40,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,050 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 20,25 EUR je 1&1-Aktie an.

1&1 ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 1&1 in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,37 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 987,92 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 991,54 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte 1&1 am 11.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass 1&1 im Jahr 2025 0,966 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

