1&1 Aktie News: 1&1 tendiert am Mittag fester

Die Aktie von 1&1 zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die 1&1-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,7 Prozent auf 15,58 EUR.

Die Aktie legte um 11:15 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,7 Prozent auf 15,58 EUR zu. Bei 15,86 EUR markierte die 1&1-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 15,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 78.228 1&1-Aktien.

Am 13.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,26 EUR. Mit einem Zuwachs von 4,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,39 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 18,07 EUR.

Am 30.03.2023 hat 1&1 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,40 EUR, nach 0,55 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 1.013,40 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 976,10 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2023 terminiert. Schätzungsweise am 12.11.2024 dürfte 1&1 die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,83 EUR je Aktie in den 1&1-Büchern.

