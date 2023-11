1&1 Aktie News: 1&1 tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von 1&1. Zuletzt ging es für die 1&1-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 16,16 EUR.

Um 15:49 Uhr fiel die 1&1-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 16,16 EUR ab. In der Spitze büßte die 1&1-Aktie bis auf 15,96 EUR ein. Bei 16,44 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 37.670 1&1-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 17,72 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,65 Prozent. Am 10.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,39 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 1&1-Aktie derzeit noch 41,89 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 19,73 EUR aus.

1&1 gewährte am 30.03.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,55 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 976,10 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.013,40 EUR ausgewiesen.

1&1 wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 vorlegen.

Experten taxieren den 1&1-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,80 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Tele Columbus-Aktie: Gespräche über Finanzspritze von Eigentümern

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsstart Zuschläge

United Internet-Aktie rot: United Internet rechnet dieses Jahr überraschend mit mehr operativem Gewinn