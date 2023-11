1&1 Aktie News: 1&1 am Dienstagvormittag im Aufwind

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von 1&1. Im XETRA-Handel gewannen die 1&1-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 09:01 Uhr wies die 1&1-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 16,40 EUR nach oben. Die 1&1-Aktie zog in der Spitze bis auf 16,44 EUR an. Bei 16,44 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 571 1&1-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,72 EUR) erklomm das Papier am 07.11.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die 1&1-Aktie 8,05 Prozent zulegen. Am 10.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,39 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 19,73 EUR für die 1&1-Aktie.

Am 30.03.2023 lud 1&1 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Das EPS wurde auf 0,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.013,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 976,10 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 21.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den 1&1-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,80 EUR je Aktie.

