1&1 Aktie News: 1&1 schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

1&1 im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von 1&1. Das Papier von 1&1 legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 16,22 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:39 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 16,22 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die 1&1-Aktie bisher bei 16,46 EUR. Bei 16,04 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 19.497 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 07.11.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.07.2023 bei 9,39 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 20,58 EUR an.

Am 10.11.2023 lud 1&1 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS belief sich auf 0,47 EUR gegenüber 0,55 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat 1&1 mit einem Umsatz von insgesamt 1.038,70 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 976,10 EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,41 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte 1&1 am 21.03.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass 1&1 im Jahr 2023 1,82 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Deutsche Telekom-Aktie wenig bewegt: Deutsche Telekom macht Fortschritte bei Netzausbau

O2-Aktie stabil: O2-Chef fordert mehr Frequenzen für besseres Handynetz

1&1-Aktie verliert: United-Internet-Tochter 1&1 gibt ihr Handynetz frei: Start im Mini-Format