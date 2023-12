1&1 Aktie News: 1&1 gewinnt am Vormittag an Boden

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 16,10 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für das 1&1-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 16,10 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die 1&1-Aktie bei 16,14 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,04 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.718 1&1-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.11.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 10,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.07.2023 bei 9,39 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 41,68 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 20,58 EUR.

1&1 ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 EUR. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,55 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 1.038,70 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 976,10 EUR erwirtschaftet worden.

1&1 wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 1&1 einen Gewinn von 1,82 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

