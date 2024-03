1&1 Aktie News: 1&1 am Freitagmittag mit Abschlägen

Kurs der 1&1

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 16,86 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von 1&1 gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:46 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 16,86 EUR abwärts. Bei 16,86 EUR markierte die 1&1-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,92 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.387 1&1-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (19,78 EUR) erklomm das Papier am 24.01.2024. Gewinne von 17,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,39 EUR am 11.07.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 1&1-Aktie 44,31 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass 1&1-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete 1&1 0,050 EUR aus. Analysten bewerten die 1&1-Aktie im Durchschnitt mit 22,77 EUR.

Am 10.11.2023 hat 1&1 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,47 EUR, nach 0,55 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 1.038,70 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 976,10 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von 1&1 rechnen Experten am 27.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass 1&1 im Jahr 2023 1,81 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Erste Schätzungen: 1&1 verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone

O2-Aktie im Plus: Telefonica Deutschland-Chef optimistisch - trotz Verlust von 1&1