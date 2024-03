1&1 Aktie News: 1&1 am Freitagvormittag mit Kursplus

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von 1&1. Zuletzt stieg die 1&1-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 16,90 EUR.

Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 16,90 EUR. In der Spitze gewann die 1&1-Aktie bis auf 16,92 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,92 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 93 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 24.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,78 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die 1&1-Aktie derzeit noch 17,04 Prozent Luft nach oben. Am 11.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,39 EUR ab. Mit Abgaben von 44,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,050 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2022. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 22,77 EUR je 1&1-Aktie aus.

Am 10.11.2023 hat 1&1 die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 EUR gegenüber 0,55 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.038,70 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 976,10 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte 1&1 am 21.03.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von 1&1 rechnen Experten am 27.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,81 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

