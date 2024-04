1&1 Aktie News: 1&1 am Montagvormittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von 1&1 gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 16,02 EUR.

Die Aktie verlor um 09:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 16,02 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die 1&1-Aktie bis auf 16,02 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 710 1&1-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 24.01.2024 auf bis zu 19,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,47 Prozent. Am 11.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,39 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im Vorjahr hatte 1&1 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 21,03 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 1&1 am 10.11.2023. In Sachen EPS wurden 0,47 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 1&1 0,40 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat 1&1 im vergangenen Quartal 1.038,70 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte 1&1 1.013,40 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 08.05.2024 erwartet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte 1&1 möglicherweise am 07.05.2025 präsentieren.

Experten taxieren den 1&1-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,84 EUR je Aktie.

