1&1 Aktie News: 1&1 präsentiert sich am Nachmittag fester

Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:40 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 10,52 EUR. Die 1&1-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 10,64 EUR. Bei 10,42 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 57.232 1&1-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.06.2022 bei 20,50 EUR. Mit einem Zuwachs von 94,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 9,70 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.04.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die 1&1-Aktie 8,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 21,32 EUR je 1&1-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 1&1 am 30.03.2023. In Sachen EPS wurden 0,40 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 1&1 0,58 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 1&1 in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.013,40 EUR im Vergleich zu 975,90 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 03.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von 1&1 rechnen Experten am 14.08.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,85 EUR je 1&1-Aktie.

Redaktion finanzen.net

