1&1 Aktie News: 1&1 am Mittwochnachmittag tiefer

Die Aktie von 1&1 gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die 1&1-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 17,50 EUR.

Die Aktie verlor um 15:40 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 17,50 EUR. Die Abwärtsbewegung der 1&1-Aktie ging bis auf 17,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,68 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 26.758 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 24.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,78 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der 1&1-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.07.2023 (9,39 EUR). Abschläge von 46,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten 1&1-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,050 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,050 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 21,57 EUR für die 1&1-Aktie.

Am 08.05.2024 lud 1&1 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. 1&1 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,02 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,02 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von 1&1 wird am 08.08.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

In der 1&1-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,83 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

