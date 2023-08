1&1 Aktie News: Anleger schicken 1&1 am Vormittag auf rotes Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 11,96 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 11,96 EUR. Das bisherige Tagestief markierte 1&1-Aktie bei 11,96 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten 1&1-Aktien beläuft sich auf 808 Stück.

Am 17.08.2022 markierte das Papier bei 17,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die 1&1-Aktie derzeit noch 48,41 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.07.2023 bei 9,39 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,49 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 18,96 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte 1&1 am 30.03.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,55 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.013,40 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte 1&1 einen Umsatz von 976,10 EUR eingefahren.

Am 10.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte 1&1 möglicherweise am 12.11.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 1&1 einen Gewinn von 1,86 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

