1&1 Aktie News: 1&1 macht am Vormittag Boden gut

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von 1&1. Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 13,74 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die 1&1-Papiere um 09:02 Uhr 1,2 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die 1&1-Aktie bei 13,74 EUR. Bei 13,74 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der 1&1-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 105 Stück gehandelt.

Am 24.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,78 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,96 Prozent hinzugewinnen. Am 05.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,98 EUR. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 14,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 20,83 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 1&1 am 08.08.2024. In Sachen EPS wurden 0,30 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 1&1 0,49 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,00 Prozent auf 991,54 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 972,06 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 12.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. 1&1 dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass 1&1 im Jahr 2024 1,69 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

