1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von 1&1. Zuletzt ging es für die 1&1-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 15,78 EUR.

Um 15:48 Uhr rutschte die 1&1-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 15,78 EUR ab. Das Tagestief markierte die 1&1-Aktie bei 15,66 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 16,12 EUR. Von der 1&1-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 40.147 Stück gehandelt.

Am 07.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,72 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,29 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,39 EUR am 10.07.2023. Mit Abgaben von 40,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die 1&1-Aktie bei 19,73 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte 1&1 am 30.03.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,40 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,55 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 1.013,40 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 976,10 EUR erwirtschaftet worden.

1&1 wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem 1&1-Gewinn in Höhe von 1,80 EUR je Aktie aus.

